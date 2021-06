DIFESA – Prosegue la trattativa per l’ex compagno di squadra di Osimhen

In attesa di capire se ci saranno possibilità per arrivare al neo campione con il Chelsea della Champions League Emerson Palmieri, si guarda alle alternative per evitare di farsi cogliere impreparati. Le scorse settimane c’era stato l’incontro con l’agente di Mandava del Lille e si sono fatti altri passi in avanti per l’ex compagno di squadra di Osimhen. Mandava ha giocato 29 gare in campionato, forte fisicamente e buona spinta in avanti. Calciatore insomma adatto al gioco di Spalletti, visto che vuole giocatori di spinta e non solo. I prossimi colloqui serviranno per capire su quale calciatore per la fascia sinistra possa servire allo scopo.

La Redazione