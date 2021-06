CENTROCAMPO – C’è una pista percorribile proveniente dalla Ligue 1

Il Napoli ha diversi calciatori che ha nel mirino e in ruoli diversi, dove vorrà accontentare Luciano Spalletti per la prossima stagione. Per esempio a centrocampo c’è il grande sogno chiamato Rodrigo De Paul e non è da escludere che De Laurentiis possa riuscirci. Nel mercato però c’è sempre bisogno di un piano alternativo per evitare di farsi cogliere impreparato. La soluzione si chiamerebbe Basic del Bordeaux e le voci vengono confermate dalla Francia. “C’è sicuramente il Napoli interessato al giocatore, eventualmente prestito con diritto di riscatto. Il club francese però vorrebbe monetizzare”. Basic ha ovviamente caratteristiche diverse da De Paul, ma il costo non elevato potrebbe fare la differenza. I prossimi colloqui tra Spalletti e i membri della società partenopea saranno decisivi per capire il tipo di centrocampista da acquistare.

La Redazione