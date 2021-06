Bruscolotti, ex Napoli: “Spalletti? Lasciamolo lavorare senza pregiudizi”

Su Radio Marte, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ecco le sue parole: “Ricevo auguri da mezzanotte, sto ricevendo grandi testimonianze di stima e sono molto contento di questo. Il Napoli non ha mai pensato a me per un ruolo dirigenziale? C’è amarezza, specialmente nel Napoli pre fallimento. Spalletti? Allenatore che ha un buon trascorso, lascia ben sperare. Ha una certa esperienza alle spalle. Stiamo tranquilli, lasciamolo lavorare senza pregiudizi e vediamo cos’accade. Carmando? E’ stato l’anima della squadra e dello spogliatoio. I suoi scherzi e i suoi modi di fare erano motivo di distensione. Si inventava sempre qualcosa. Quando faceva gli scherzi a me non reagivo, quando non lo vedevi in giro stava architettando qualcosa”.