Nelle ultime settimane era in dubbio la prossima Copa America, inizio il 13 Giugno e finale il 10 Luglio, non sarà in Colombia, ma da oggi si conosce la sede ufficiale. Si giocherà in Brasile, decisa così dalla Conmebol sul twitter. “Il più antico torneo per squadre nazionali del mondo farà vibrare l’intero continente!“.

La Redazione