Tavecchio: “Superlega? Non penso che la UEFA può permettersi di tenere fuori Juventus, Barcellona e Real Madrid”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2017: “La Superlega? Questa competizione non sta né in cielo né in terra, perché il calcio appartiene a tutti, non solo a una cerchia ristretta di club. Eventuali sanzioni verso i fondatori sarebbero sacrosante, ma penso che saranno di natura economica, dato che la UEFA non può permettersi di tenere fuori dalla Champions League Juventus, Barcellona e Real Madrid. In ogni caso, Čeferin non sarà morbido nei confronti dei presidenti delle tre società. Dovessi decidere io, terrei queste tre squadre fuori dalle competizioni europee per un anno, oltre a comminare una pesante sanzione economica”.