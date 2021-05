Rinforzi necessari per le fasce: D’Ambrosio il jolly che farebbe comodo

No, non può fare tutto Giovanni Di Lorenzo. E visto il non rinnovo di Hysaj e le situazioni Ghoulam e Mario Rui, il primo reduce dall’ ennesimo grave infortunio ed il secondo che si può definire in partenza, dopo quest’ anno “strano”, il Napoli è alla ricerca di un jolly difensivo. L’argomento viene trattato su La Repubblica che individua in Danilo D’Ambrosio il profilo ricercato. Il Napoli, infatti, deve cercare un’alternativa all’onnipresente Giovanni Di Lorenzo, sulla fascia destra. E quello di D’Ambrosio è un nome di “grande affidamento”. L’Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano, non si opporrebbe all’eventuale cessione. Ci vuole tempo per vagliare l’attendibilità, ma soprattutto, la profondità dell’interesse nutrito dal Napoli. Certa è, però, la ricerca azzurra per il reparto difensivo delle fasce.