Per la corsia mancina si pensa a Sabaly: terzino a costo zero

Da tempo immemore, ormai, si invoca a gran voce l’arrivo in maglia azzurra di un terzino sinistro. Quest’anno ancor di più vista la situazione Ghoulam e la possibile partenza di Mario Rui. La questione viene analizzata da Tuttosport. Si starebbe valutando un difensore in scadenza con il Bordeaux. Al Napoli potrebbe interpretare un duplice ruolo. Sia come esterno destro che come esterno sinistro. Sabaly, classe 1993. Particolarmente duttile nella sua posizione in campo. Buona propensione al cross, soprattutto da destra. Ottima corsa e buon dinamismo in campo. Non estremamente fisico, vista l’altezza di 1,73 cm. Sul francese vi sarebbe il gradimento del neo-tecnico partenopeo, Spalletti.