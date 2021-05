Napoli-Insigne, c’è ancora distanza tra domanda e offerta

Spalletti ancora non ha iniziato il suo lavoro nel Napoli, ufficialmente dal primo luglio, ma c’è già un nodo da sciogliere nel club azzurro. Il rinnovo di Lorenzo Insigne è una questione ancora in divenire e non sarà semplice da risolvere in tempi brevi. Anzi non c’è stato ancora alcun incontro tra le parti e c’è ancora distanza tra la domanda e offerta, visto che la società di De Laurentiis vorrebbe abbassare il tetto ingaggi. La questione è da risolvere quest’estate, per evitare nuovi casi come: Hysaj, Maksimovic e Milik. Arrivare a scadenza, proprio il capitano non sarebbe certamente un bel biglietto da visita non edificante con il nuovo allenatore appena arrivato. Bisognerà sedersi attorno ad un tavolino e trovare una soluzione per il bene di tutti.

La Redazione