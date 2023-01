Marolda: “Spalletti molto preparato tatticamente. Donnarumma avendo Raiola come procuratore puntava ad una cessione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Spalletti al Napoli? Penso che sia una persona molto preparata dal punto di vista tattico. Mi affascina anche il personaggio, nonostante le voci sul suo carattere non siano troppo lusinghiere. L’addio di Donnarumma al Milan? Nel calcio manca il buonsenso e, se prendi Raiola, lo fai perché punti a un trasferimento, non perché vuoi rinnovare con l’attuale squadra. Un calciatore deve essere in grado di scegliere autonomamente, Insigne è stato coraggioso e ha preferito ritornare sui propri passi, mandando via Raiola”.