Maradona, “quella promessa”, la lite con Bearzot: Bruscolotti racconta

Potrebbe raccontare per ore, Peppe Bruscolotti. Aneddoti, eventi, episodi, discussioni. Nella sua vita dipinta d’azzurro c’è stata l’essenza della sua esistenza. C’è stato Maradona. Niente come la sua amicizia.

Lo scudetto del 1987 è stata la sua più grande gioia. «Maradona e la sua amicizia sono stati l’altro grande dono che mi ha portato il calcio. Gli ho dato la fascia da capitano una sera a Macerata quando ho capito che sarebbe stato il giusto riconoscimento per il campione che mi avrebbe potuto regalare lo scudetto. Lui mi disse: Non ti farò smettere senza aver vinto il campionato. E ha mantenuto la promessa».

A Soccavo lo marcava lei? «Quasi mai, se non per gioco. Ma una volta lo marcai sul serio, in un Napoli-Argentina. Allora mi raccomandai a lui: Per carità, Diego, non farmi fare figure di m… con i tuoi giochetti che mi incazzo. E lui scoppiò a ridere: Stai sereno, me ne sto buono. E così fece».

Peccato per la Nazionale. «Con Bearzot non scattò mai il feeling. Ero nell’Under 23 e non giocavo mai. Allora lo affrontai a muso duro: Se non gioco io che sono titolare nel Napoli ma giocano le riserve delle altre squadre, me ne sto a casa. Lui mi disse: Bene, se ne può tornare a casa anche adesso. Non me l’ha mai perdonata».

P. Taormina (Il Mattino)