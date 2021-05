L’ex azzurro Jorginho entra tra i più grandi del Club della Nazionale. La storia da Napoli in poi

Il regista italo brasiliano Jorginho è entrato in un club azzurro ristretto e prestigioso: quello formato dai campioni d’Europa poi in forza alla Nazionale. Dai milanisti Rivera negli anni ‘60, Ancelotti nell’89, Albertini nel 1994, Pirlo 2003&2007 fino all’ultimo uomo Champions-azzurro, l’interista Thiago Motta, approdato all’Italia.

Da Verona a Napoli, subito una coppa Italia e una Supercoppa (in panchina) con Benitez, poi tre anni insieme al Comandante in azzurro, eppoi, nel 2018 il salto congiunto a Londra, acquistato per una sessantina di milioni con accordo quinquennale. Arriva alla fine della stagione il successo in Europa League, che precede l’addio di Sarri. Jorginho rimane, anche se non trova il feeling con Lampard prima di essere rilanciato da Tuchel. Il resto è storia fantastica di adesso.

Andrea Santoni (CdS)