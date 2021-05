Koulibaly e Fabian Ruiz, si attendono offerte allettanti

Il Napoli sa che con il mancato ingresso in Champions League, si dovrà abbassare il tetto ingaggi, per evitare grosse perdite a livello di stipendi. I giocatori che potrebbero far respirare le casse sociali del club sono Koulibaly e Fabian Ruiz. Il difensore senegalese vorrebbe incontrare il presidente De Laurentiis per capire con esattezza i piani futuri. Le squadre che cercano K2 non mancano, ma al momento nessuna offerta allettante. Per quanto riguarda lo spagnolo c’è il Psg interessato, ma il Napoli chiede intorno ai 60 milioni, visto che furono rifiutati 50 dall’Atletico Madrid. Ad oggi nessuna proposta allettante e che fa sobbalzare il presidente del club partenopeo.

La Redazione