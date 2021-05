Il Napoli ha fissato il tetto di ingaggio per i nuovi acquisti

I punti fermi saranno Zielinski e Osimhen, centrali nel progetto. Spalletti punta alla conferma di Lozano e Politano ma sa che eventuali folli offerte non saranno rispedite al mittente senza essere valutate. Ma il Napoli non pensa di smantellare, nessuno lo pensi: il modello che De Laurentiis ha in mente è quello del Lille, che ogni anno vende un gioiello (Pepé all’Arsenal nel 2019, Osimhen al Napoli nel 2020) per poi allestire squadre sempre competitive. Ed è dunque molto importante il lavoro di casting che attende De Laurentiis, Giuntoli e il resto del club azzurro. Tetto d’ingaggio fissato attorno ai 2,5-3 milioni per i nuovi acquisti. Non di più.

P. Taormina (Il Mattino)