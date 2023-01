Gallo: “Spalletti un’ottima scelta, è abituato ad allenare piazze calde. Il mercato del Napoli non sarà facile…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista: “Spalletti al Napoli? È un’ottima scelta, a De Laurentiis do 9 come voto per aver portato Spalletti, abituato ad allenare piazze calde. A Roma, ad esempio, ha gestito bene il ritiro di Totti. Potrebbe crearsi un rapporto magico tra lui e Napoli e sono convinto che anche con De Laurentiis ci sarà un bel feeling, perché sa essere aziendalista. Le controversie con Totti e Icardi? Sono figlie delle decisioni delle società, non di una volontà unilaterale di Spalletti. Ancelotti non sarebbe mai andato via da Napoli senza l’ammutinamento e non è vero che vuole Koulibaly all’Everton. Il futuro del Napoli? I 18 mesi di gestione Gattuso sono stati pessimi, gli azzurri devono necessariamente tornare in Champions League. Il mercato non sarà facile, si pagano anche errori del passato, come il rinnovo di Mertens. La rosa del Napoli è comunque forte, parliamo di giocatori importanti nelle rispettive nazionali. Sono assurde le voci che vorrebbero De Laurentiis non interessato a vincere, ricordiamoci che, sotto la sua gestione, il Napoli è arrivato secondo in quattro occasioni, trovando una continuità sconosciuta nella sua storia”.