EURO 2021 – Matteo Politano esclude uno “svogliato” Kean

Ieri pomeriggio sul tardi il c.t. Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 convocati, che poi saranno 26 il giorno Primo Giugno. La vera novità è che Matteo Politano è entrato a far parte della rosa degli azzurri, in vista dell’Europeo 2021, al posto di Moise Kean. Quest’ultimo è apparso svogliato e indolente in questi giorni negli allenamenti e nel corso della gara contro San Marino. Al contrario l’esterno del Napoli viene da una stagione brillante ed ha sfruttato l’occasione con la doppietta in amichevole. Della squadra dei partenopei anche Meret, Di Lorenzo e Insigne.

La Redazione