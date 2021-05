Euro 2020, azzurri per l’azzurro: record di convocati per il Napoli

Si attendeva con ansia la lista di Roberto Mancini per fare la conta azzurra. E, tutti quelli in odore di Europeo” ci saranno. Anche quelli che erano in ballottaggio. Sono quattro gli azzurri inseriti nella lista dei 28 che quest’oggi si raduneranno a Roma. È eguagliato il record dei convocati per una fase finale di una manifestazione internazionale: nel 1988 per gli Europei in Germania i napoletani chiamati furono Ferrara, Francini, De Napoli e Romano.

Meret ha vinto la sua volata su Cragno: è stato in bilico ma alla fine sarà convocato per l’Europeo. Nella lista dei 28 (dove c’è anche Politano, come anticipato ieri) che Mancini ha formalizzato ne vanno tagliati ancora due.

P. Taormina