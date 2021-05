Enzo Bucchioni, giornalista: “Spalletti? Un grande ritorno….”

A “Marte Sport Live”, Enzo Bucchioni, giornalista:

“Stadio Maradona? Al di là della cerimonia speriamo nell’affetto di tutto. A Napoli Maradona è Maradona. Mi aspetto un grande tributo popolare. Compatibilmente con le precauzioni che possiamo avere. Chi ha fatto l’affare migliore con l’allenatore? La Roma secondo me ha fatto un grande colpo mediatico con Mourinho. Però io credo che sia anche una grande operazione calcistica. Torna in Italia e deve ritrovare gli stimoli. Il Mourinho migliore, da anni non si vede. A Roma ci sono tutte le condizioni affinché lui si possa esaltare. La Roma aveva una buona personalità. Ma non c’erano le altre caratteristiche. Come il carisma. O l’essere trascinatore. Spalletti anche è un grande ritorno. E’ stato ad aspettare, per sua scelta, dopo l’Inter. A Napoli verrà con grande fame. Ha fatto bene dappertutto. Allenatore che ha carisma. Sa dialogare con la piazza. E fa giocare bene le squadre. Si tratta di mettere a posto delle cose. E credo che lui possa mettere in campo una squadra molto competitiva. Simone Inzaghi? Chi avrebbe voluto prendere il posto di Conte all’Inter? La squadra è forte. Ma le cessioni ci saranno. Impossibile rifiutare. Ma ci saranno difficoltà. Allegri? Se lo prendi vuol dire che devi subito tornare a vincere. E ad essere competitivo. Juventus punita per la Super League? Secondo me no. Anche perché ci sono pure Real Madrid e Barcellona. Si finirà con un tavolo. E si cercherà di ripartire”.

Fonte: Radio Marte