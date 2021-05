Ecco come DeLa ridurrà il tetto ingaggi da 105 milioni

DeLa può fare così:

Hysaj (3 milioni lordi) e Maksimovic (2,4 lordi) in scadenza rappresentano la prima sforbiciata, il ritorno a casa di Bakayoko (4 milioni) l’altra. Ma non basta. Pesa Ghoulam che ha un altro anno di contratto (4,6 milioni di euro lordi). D’altronde, già a gennaio sono state fatte operazioni importanti: l’addio di Milik e Llorente. Ma è chiaro che tutto ruota attorno a Koulibaly (stipendio da 12 milioni), Mertens (circa 9 milioni), Mario Rui (4). Insomma, vero che va fatta cassa per poter finanziare il mercato, ma anche vero che gli stipendi vanno ridimensionati a una realtà dove gli incassi degli ultimi due anni si sono ridotti e non di poco. Per questo il Napoli vende e taglia. Ma occhio: non svende. E non taglia senza avere in mente cosa fare. Ma qui Spalletti ha un ruolo importante: anche Gattuso aveva dato il suo ok per la cessione di Koulibaly e Lucianone ha confermato il suo assenso. Capisce che per il Napoli, Kk è sul mercato. Come lo è Fabian, tra i gioiellini azzurri quello più sacrificabile. Non ha posto veti, ma è lapalissiano che il suo sì al progetto è la garanzia di un Napoli competitivo (anche in Europa League). P. Taormina