CESSIONI – Ounas e Petagna, due “operazioni” per rifare il Napoli

Il Napoli non dovrà solo comprare per accontentare il nuovo allenatore Luciano Spalletti, ma anche vendere per rifare il look per la prossima stagione. Non solo Koulibaly e Fabian Ruiz, dove si attendono offerte allettanti, ma anche le così dette operazioni minori. Ounas ad esempio viene da un buon campionato con il Crotone e potrebbero esserci squadre pronte per la prossima stagione. Per quanto riguarda Petagna invece il club azzurro lo ha acquistato 17 milioni, spesso pregiudizi nei suoi confronti e sottovalutato. C’è da capire se entrerà in qualche operazione di mercato, tipo scambi. Insomma il Napoli dovrà prima arrivare ad avere 100 milioni in casa, magari in tempi brevi per poi acquistare.

La Redazione