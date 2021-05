CESSIONI – Mertens e la tentazione America

Il mancato approdo in Champions League, costringerà il Napoli ad abbassare il tetto ingaggi, senza escludere nessuno in particolare. Ad esempio, secondo le pagine de il Mattino, ci sarebbe una tentazione America per Dries Mertens, anche se al momento sono solo sussurri, nulla di più. Stesso discorso vale per Ghoulam. Tra i partenti, magari, potrebbero finire anche Petagna, Ospina, Mario Rui, Lobotka e così via, le cui posizioni sono in bilico e il loro futuro dipende, assai, dai pretendenti.

La Redazione