Carratelli: “Spalletti secondo a Roma, poi Zar. Ora nel regno di Aurelio”

Mimmo Carratelli racconta Luciano Spalletti “a modo tutto suo” e mediante l’intercessione di “qualcuno dall’ alto”. Lo si può leggere sulle pagine del CdS:

“E poiché Antonello Venditti cantò nato sotto il segno dei Pesci, ed unità per noi che meritiamo un’altra vita, violenta e tenera se vuoi, il Signore fece Pesci Bruce Willis, Carlo Conti, Claudio Bisio, Sharon Stone, Daniel Craig che lo fece Pesci e 007, e Albert Einstein, George Washington, Niccolò Copernico e Michelangelo Buonarroti, e fece Pesci nel pallone Carlo Mazzone, Giovanni Trapattoni, Bruno Conti, Dino Zoff e Zico e, quando, l’acquario dei Pesci del Signore fu pieno, il Signore aggiunse nel giorno 7 marzo 1959 Luciano Spalletti, e lo fece Pesci, concittadino di Giovanni Boccaccio e figlio di un guardiacaccia a Certaldo, nella Toscana empolese, e gli dette il gusto del vino e della coltivazione della terra, e Luciano Spalletti ebbe nel tempo l’agriturismo La Rimessa a Fucecchio e la Società agricola Safe produttrice di vini, ed ebbe cavalli e porcellini.