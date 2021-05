Bruscolotti: “Il Napoli non ha mai rispettato la bandiera che sono stato”

Auguri Bruscolotti. Festeggia 70 anni domani Palo e fierro, 511 partite con la maglia azzurra, dal 1972 al 1988, capitano dopo Juliano e prima di Maradona, leader del Napoli di Chiappella, Vinicio, Di Marzio, Marchesi, Giacomini, Pesaola, Santin e Bianchi. Il quotidiani Il Mattino lo festeggia con una lunga intervista dalla quale abbiamo estrapolato la sua tristezza. (A breve pubblicheremo l’intera intervista)

Che rimpianto ha per i suoi 70 anni?

«Il mio club non ha mai rispettato la bandiera che sono stato. Vedo con tristezza quello che fanno le altre società per chi ha battuto i record di presenza e di fedeltà. Con me non è stato fatto nulla. Né il Napoli di allora, né questo Napoli»

P. Taormina (Il Mattino)