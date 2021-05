Bruscolotti ed i no: “In due non mi hanno cercato. Quel giorno Vinicio…”

Lui scelse l’azzurro perchè non voleva altro, ma in molti avrebbero voluto nelle loro difese Peppe Bruscolotti. Anche chi, come Vinicio, venne a Napoli e lo fece giocare all’olandese. Il capitano racconta:

A chi ha detto di no? «Tranne Juventus e Inter, mi hanno cercato tutti in quei 16 anni. E più di tutti il Barone Liedholm. Diceva che con me le sue squadre sarebbero divenute imbattibili».

Dei tanti allenatori che ha avuto, a chi è più legato? «Luis Vinicio. Era un personaggio gigantesco. Lo ricordo ancora al Ciocco quando ci annunciò che avremmo giocato all’olandese. Io avevo al fianco Sergio Clerici e lo vidi scoppiare a ridere. Gli dissi: «Ma questo non era brasiliano? Me pare nu tedesco». Il mister non reagì, si accorse delle nostre risatine, delle gomitate e delle battute ma ci lasciò stare. Poi si rivolse a Juliano. Gelido. Capitano, dò una nottata per pensarci. Se non siete d’accordo me lo direte domattina e io toglierò il disturbo. Lui se ne andò e noi dicemmo: Mah, e vediamo come va».

P. Taormina (Il Mattino)