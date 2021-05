Betty Bavagnoli (coach A.s. Roma): “La Coppa Italia? Ci siamo regalate un sogno”

Ieri sera al “Mapei Stadium” l’A.s. Roma ha vinto ai calci di rigore la Coppa Italia femminile contro l’A.c. Milan, con il punteggio finale di 1-3. A fine gara la gioia del coach delle giallorosse Betty Bavagnoli.

La soddisfazione che cercavate per il gruppo. “Mi avevano fatto una domanda, se questa serata poteva essere il coronamento di un percorso. Ecco, si può dire di sì, è il coronamento di un percorso di tre anni. Abbiamo cercato sempre di creare un gioco, una mentalità. Stasera non abbiamo mollato mai, abbiamo resistito fino alla fine, ce la siamo andata a prendere. Abbiamo vinto ai rigori, che sono una lotteria, ma ce la siamo meritata”.

Il progetto continua con lei in un altro ruolo? “Il progetto continuerà sicuramente. Mi dovrò sedere con la società a brevissimo. Cercheremo di fare ancora meglio di quanto fatto in questi tre anni. Stasera ci siamo presi la prima grande soddisfazione”.

La qualità migliore delle ragazze stasera?

“Avevamo preparato la partita sapendo che avremmo incontrato una squadra forte, che palleggia molto. A differenza di un anno fa, fraseggiano molto bene a centrocampo. Abbiamo cercato di fare una costruzione dal basso per muovere velocemente palla, per sfruttare le corsie esterne. Questo era il quadro tattico che abbiamo cercato di perseguire, ma siamo state bravissime a resistere e a dimostrare personalità”.

Linari tra le migliori in campo. “Elena la conoscete tutti, è una giocatrice che ci ha dato tanto, ci ha fatto migliorare. Abbiamo un organico importante, ma lei ha portato quell’esperienza, quella grinta, che servirà anche in futuro per le giovani atlete”.

C’è stato un momento in cui ha capito che stavate cambiando marcia? “Quella in Supercoppa è stata la partita della svolta. Poi sapete che costruire un progetto da zero e far crescere le ragazze non era semplice. Ci siamo tolte una bella soddisfazione, ci siamo regalate un sogno. Vorrei dedicare questo trofeo a tutti i tifosi della Roma, alla società. Ringrazio anche Daniele De Rossi per le sue parole pubblicate su Instagram. C’è sempre stato molto vicino”.

La Redazione