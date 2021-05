Bargiggia: “Uno tra Meret ed Ospina andrà via. Sul rinnovo di Insigne…”

Paolo Bargiggia, in esclusiva nazionale, a Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio con Luca Cerchione, tutti i lunedì alle ore 12:00: “D’Ambrosio? È stimato da Spalletti, la pista non è calda al momento. Penso che i nerazzurri vogliano rinnovargli il contratto e poi metterlo sul mercato, ma con diversi addii potrebbe anche restare e trovare più spazio. Meret e Ospina? Uno dei due andrà via, chi avrà l’offerta più importante sarà ceduto. Lobotka? Bisognerà vedere cosa accadrà a centrocampo, se dovesse partire Fabian potrebbe anche restare ma se ci fosse intenzione di acquistare in quella zona di campo potrebbero trattare ancora Vecino. Non vedo tutta questa enfasi nel trattenere Lobotka. Rinnovo Insigne? Non è più possibile a 4.5 milioni, la società chiederà al calciatore di ridurlo. Un ritorno di Jorginho? Non credo. Ci aveva lavorato la Juventus, ma quando giochi in Premier, il campionato più stabile, non vedo possibilità di ritorno. Maksimovic? Il Napoli non vuole rinnovargli il contratto, discorso già deciso. Giuntoli? Resterà, ha due anni di contratto e stipendio importante. Dopo una freddezza durata fino al termine della stagione, De Laurentiis è tornato a farsi sentire. Hysaj-Fiorentina? È una trattativa possibile, Gattuso lo apprezza ed è uno svincolato che ha mercato.