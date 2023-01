Bargiggia: “De Laurentiis non farà causa se la Juve va in Champions. La Fiorentina ha chiesto Politano, ecco quanto lo valuta il Napoli…”

Il giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, in esclusiva nazionale, a Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio con Luca Cerchione, tutti i lunedì alle ore 12:00:”Bakayoko? Non ho segnali su una trattativa con la Fiorentina: o rinnoveranno il presto alle stesse condizioni o lascerà Napoli. La Viola ha chiesto Politano, valutazione di 30 milioni di euro ed è una pista da seguire. Ghoulam? La società, a malincuore, lo reputa un giocatore a rischio: ha problemi con cambi di direzione in corsa. Andrà via. Petagna? Potrebbe essere considerato una pedina di scambio, ma gli azzurri non hanno la priorità di prendere attaccanti. ADL fa causa se la Juventus va in Champions? In questo momento non è ipotizzabile una cosa del genere. Juventus, Barcellona e Real Madrid, si sono rivolte alla Corte di Giustizia Europea sulla legittimità del procedimento dell’Uefa di volerle escludere dalle Coppe, ed è chiaro che, per logica, se dovessero restare fuori, quindi anche i bianconeri, il Napoli andrebbe in Champions ma il ricorso non è arrivato sul tavolo e non si sono nemmeno ancora pronunciati. La causa la puoi fare se venisse respinto il provvedimento dell’Uefa, ad oggi è prematuro parlare di possibile causa degli azzurri”.

