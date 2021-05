Antonio Di Gennaro, opinionista: “Spalletti? Messaggio di continuità importante…”

A “Si gonfia la rete”, Antonio Di Gennaro, opinionista:

“La Nazionale ha giocatori molto bravi e professionali. Il gruppo si diverte anche in allenamento e questo è un buon segno. Politano? Secondo me ha buone chance di restare in gruppo, al di là dell’ultima partita contro San Marino, che non fa testo. Mancini voleva testare alcuni giocatori. Kean è stato tagliato. Raspadori è ancora un punto di domanda ed è borderline. Oggi serve all’Under 21. Mancini apprezza Politano. Perché ha più capacità quando si accentra nel tiro e nell’assist. Si giocherà le sue chance fino alla fine. Spalletti? Messaggio di continuità importante, che il presidente ha dato alla piazza. Potrebbero esserci una o due cessioni ma la squadra è forte. Mertens? Penso che troveranno una soluzione con il presidente. Uno o due giocatori andranno via. Ma la scelta di Spalletti va in direzione di un allenatore che ha sempre migliorato i calciatori. Scelta importante. Vuol dire che il Napoli vuole puntare a tornare nell’Europa che conta. E che si vuole continuare con il 4-2-3-1. Spalletti può gestire una piazza esigente e forte come Napoli. Lui è arrivato per 2 anni in Champions League con l’Inter.

Fonte: Radio Marte