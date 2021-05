A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo, giornalista:

“Spalletti è un professionista. Viene da due avventure con conclusioni infelici. Ma ha competenza ed intelligenza per emergere. Deve rivedere qualcosa del suo personaggio. L’allenatore non si discute. Ma se dice 3 parole in meno, di quelle che dice, diventa l’allenatore perfetto. A Roma si è trovato come nemico di Totti. E non era di certo lui. A Milano si è ritrovato coinvolto nella vicenda Icardi. Ed è stato lasciato solo. Mercato? Se non si concludono gli Europei, il calciomercato è fermo. Altrimenti si leggono le stesse cose lette su Benitez e su Conceicao. Il Napoli, a livello di impresa, è stato gestito bene. Il Bari male. Ed anzi, pesa come una zavorra, sui conti del Napoli. In questo mercato si possono comprare fior di giocatori. Non contano più i soldi, ma la competenza. Maradona? Onorarlo significa creare un grande villaggio dei giovani. Per riqualificare le periferie. Nel suo nome”.

Fonte: Radio Marte