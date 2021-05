Vuole un portiere che imposti: nel mirino Cragno ed Ospina

Per l’intero periodo napoletano, Gattuso, nonostante l’alternanza, ha sempre preferito David Ospina, relegando a Meret il ruolo di alternativa. Scelta nata dal fatto che il colombiano sia in grado di utilizzare meglio i piedi. Ora il tecnico ex Napoli è alla Fiorentina e come riporta l’edizione odierna de La Nazione, sarebbe alla ricerca di un estremo difensore che sappia impostare la manovra palla a terra. Per questo motivo che potrebbe essere in bilico il nome di Dragowski con Cragno e Ospina che potrebbero essere dei profilo graditi al nuovo tecnico viola.