Sirene francesi per Fabian Ruiz. Da sciogliere il “nodo” Insigne

In attesa dell’incontro tra le parti, De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, per le prime strategie di mercato, una sorta di faccia a faccia, si pensa al mercato in entrata ma anche in uscita. Sul secondo piano c’è da capire le pretendenti per i vari Koulibaly e Fabian Ruiz. Il difensore senegalese è valutato intorno ai 45/50 milioni, anche se si sarebbe defilato il Liverpool, occhio al Bayern Monaco, soprattutto dopo l’addio di Alaba. Per lo spagnolo c’è il Psg che lo ha nei radar dallo scorso anno. Infine c’è il nodo Insigne, il contratto scadrà tra un anno ed è il nodo da sciogliere, senza tanti giri di parole.

La Redazione