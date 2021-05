Primo infortunio in Nazionale per un calciatore azzurro!

Elseid Hysaj, esterno basso albanese, ormai in uscita dal Napoli, non parteciperà alle prossime amichevoli che disputerà l’Albania. Questo perchè ha riscontrato un problema al ginocchio, che preoccupa lo staff tecnico albanese, che per precauzioni non lascerà giocare il classe ’94, per permettergli di recuperare al meglio dal suo infortunio.