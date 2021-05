L’ex azzurro Jorginho non dimentica l’Italia: “Ho i brividi, adesso l’Europeo”

“Questa vittoria è incredibile.Quando dico che non ci sono parole è davvero così.Non ci credo ancora, al fischio dell’arbitro mi sono chiesto… ‘ma come siamo arrivati qui?’. Mi vengono i brividi quando ci penso“. Queste le prime parole di Jorginho, centrocampista del Chelsea campione d’Europa per club, rilasciate a Sky Sport riportate da Ansa:“All’Europeo porterò la mia energia positiva, abbiamo tante emozioni da vivere ancora in questa stagione – aggiunge l’azzurro -. Per me questa sera è un’emozione indescrivibile. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera, ma di certo non finisce qui”.