La promessa di Dela: più vicino alla squadra. Ieri sopralluogo a Castel Volturno

Non vuole proprio sfigurare al cospetto di Big Luciano. E allora ieri mattina, di buon’ora, scortato dal figlio Edoardo e dai pochi fedelissimi del club, si è recato a Castel Volturno per

verificare con i propri occhi le condizioni del centro tecnico. Poche ore, un sopralluogo sereno con Alessandro Formisano, per valutare se le richieste di Spalletti sono già operative. Ed è così. Basta solo un po’ di manutenzione. Per il resto, vanno attrezzate alcune aree perché De Laurentiis ha garantito a Spalletti che sarà presente molto spesso nel quartier generale azzurro nella prossima stagione, per stare vicino al nuovo tecnico e alla squadra anche nel corso della settimana. Non solo, dunque, blitz occasionali, ma una maggiore costanza e vicinanza. Motivo per cui qualche intervento dovrà essere fatto. Ma poca roba.

P. Taormina (Il Mattino)