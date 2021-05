Insigne gioca di squadra: perchè non dovrebbe piacere a Spalletti?

Inutile negare che la voce si sia sparsa, subito. Perchè le notizie che fanno più clamore, quelle che poi vengono “portate” al cinema ed in tv, ancora di più. Perchè poi Insigne non dovrebbe piacere a Spalletti sarebbe davvero da dimostrare. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Giancarlo Dotto promuove il matrimonio tra Luciano Spalletti e il Napoli e tranquillizza su di un dubbio importante: “Appena si è sparsa la voce di lui sulla panchina del Napoli, sono stati consensi, ma anche dubbi e domande ansiose: ‘Ma non sarà che Spalletti non regge i capitani, i calciatori di personalità? Caccerà anche il nostro Insigne, dopo aver fatto la guerra a Totti e litigato con Icardi? E Cassano? Vi ricordate di Cassano messo al bando?’. Tranquilli. Timori infondati. Spalletti ama i campioni, ma pretende che giochino di squadra, che siano esempio alla squadra. Su questo non transige“.