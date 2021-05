Il serbo del Napoli piace molto a Tare. DeLa vorrebbe una “buonauscita”

Non solo un sondaggio esplorativo per capire a quali condizioni Sarri accetterebbe di allenare la Lazio. Con Fali Ramadani, il suo agente albanese-macedone, Tare e Lotito hanno parlato anche di due difensori centrali in scadenza di contratto. Si tratta di Nikola Maksimovic, svincolato del Napoli, e di Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. Sono a parametro zero, cercano squadra. E la società biancoceleste ha bisogno di rinnovare il reparto più vulnerabile sotto la gestione Inzaghi. Simone a gennaio aveva indicato il serbo come possibile rinforzo, ma all’epoca non era trattabile e De Laurentiis avrebbe chiesto qualche milione di euro per il cartellino. Oggi è trattabile solo con il suo agente. Maksimovic piace a Tare, possiede fisico e attitudine a interpretare più ruoli: centrale a quattro, ma nel Torino si era imposto anche difendendo a tre. A Napoli non si è imposto ed è scontato che non rinnoverà il contratto. Sembra la pista più percorribile per ingaggio: non è giovane, ma deve ancora compiere 30 anni. Fonte: CdS