DIFESA – Il Napoli segue Mandava e l’argentino Senesi

In attesa di incontrarsi per individuare le prime strategie di mercato, tra De Laurentiis, il d.s. Giuntoli e il neo tecnico Luciano Spalletti, si iniziano a delineare le prime strategie di mercato. Ad esempio prosegue la trattativa con il Lille per il terzino sinistro Mandava. Il laterale mancino è un obiettivo visto che il suo agente è stato a Castel Volturno, per sondare il terreno. Per il ruolo di difensore centrale invece piace Marc Senesi del Feyenoord, nel suo caso c’è da capire il destino di Koulibaly che piace ai club inglesi, ma non c’è stato ancora l’affondo definitivo.

La Redazione