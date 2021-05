COPPA ITALIA FEMMINILE – A.c. Milan-A.s. Roma 1-3 (d.c.r.), trionfano dal dischetto delle giallorosse

Questa sera al “Mapei Stadium”, si è giocata la finale di Coppa Italia femminile tra l’A.c. Milan e l’A.s. Roma, gara che è stata emozionante. Nella prima frazione più pericolose le rossonere con Dowie, tiro fuori di poco e con Fifì, parata di Ceasar. Nella ripresa meglio come approccio le giallorosse che cercano di sfruttare le fasce con Serturini e la forza fisica di Thomas. Le ragazze di Ganz cercano il contropiede, ma finiscono sempre in fuorigioco. Nel recupero tiro di Bernauer e palla di poco alta sopra la traversa. Ad inizio supplementare traversa direttamente da corner di Hasegawa. Nel secondo tempo supplementare Ceasar neutralizza il tiro di Boquete e subito dopo conclusione sul fondo di Bartoli. Si va ai rigori e sbagliano per il Milan Boquete, Grinshaw, parate dal portiere della Roma e palo di Tucceri. Deciso il rigore di Bernauer e festa per la squadra di Bavagnoli che vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia femminile.

MILAN-ROMA 1-3 dcr

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Hasegawa, Fifi (90′ Mauri), Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie (77′ Grimshaw). All. Ganz

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia (68′ Erzen), Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Thomas (103′ Banusic), Andressa (81′ Greggi), Serturini; Lazaro (81′ Bonfantini). All. Bavagnoli

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Francesca Di Monte – Tiziana Trasciatti

Quarto Ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi

Ammoniti: Giugliano, Vitale, Linari, Boquete, Mauri

TIRI DI RIGORE

4 – Bernauer segna: la Roma vince la Coppa Italia

4 – Palo di Tucceri Cimini.

3 – Linari tira altissimo.

3 – Ceasar para su Grimshaw.

2 – Rigore perfetto di Serturini: Roma avanti.

2 – Segna Agard spiazzando Ceasar.

1 – Giugliano spiazza Korenciova.

1 – Ceasar ipnotizza Boquete.

La Redazione