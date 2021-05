AdL ieri a Castel Volturno, in corso lavori di ristrutturazione

In attesa di incontrarsi da vicino, precisamente dal primo Luglio, per poi dal 12 Luglio iniziare la stagione agonistica con la squadra, ieri a Castel Volturno, c’era il patron De Laurentiis. Il presidente del Napoli era nella sede del club azzurro, dove si è incontrato con il vice presidente e figlio Edo, l’Head of Operations Alessandro Formisano e altri componenti dello staff. Obiettivo ristrutturare la sede di Castel Volturno, per renderla sempre più operativa per squadra e società. Per la presentazione del mister, probabilmente i primi di Luglio, oppure direttamente al ritiro di Dimaro-Folgarida.

La Redazione