Uno torna a valere uno: dopo 56 anni cambia la regola del gol in trasferta

Cambia una regola che si può definire storica. Il gol in trasferta non varrà più doppio, uno tornerà ad essere uno ed un gol di scarto tornerà ad essere un gol di scarto. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Da domani i gol in trasferta non valgono più il doppio, come si diceva. Sono uguali a quelli segnati in casa. Dopo cinquantasei anni, l’Uefa ha deciso di cambiare. Ieri la commissione interclub riunita a Oporto dove si gioca la finale di Champions, ha dato l’ok alla novità. Si tratta di una decisione che l’Esecutivo Uefa deve approvare ufficialmente. Ma è molto difficile che smentisca il parere autorevole della commissione. Dalla prossima coppa, 2021-22, sarà tutta un’altra storia. Il cambio è davvero epocale. La regola era stata introdotta nel 1956”. Lo si pensava da tempo, ma prima i tentativi di cambiamento non erano mai andati a buon fine: “Anche perché, rispetto al passato, è più facile far gol fuori casa. E questa regola spingeva inevitabilmente una delle due squadre, quella in vantaggio, a difendersi. Ora entrambe dovrebbero attaccare per vincere”.