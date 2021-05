Ritorno di “fiamma” tra il Napoli e Marc Senesi

Il Napoli da ieri sera sul tardi ha praticamente il nuovo allenatore e sarà Luciano Spalletti, accordo trovato da tempo, mancavano solo le firme. Da oggi si sarà operativi sul mercato per rendere la squadra più competitiva possibile. Un nome che ritorna nella lista del d.s. Giuntoli è sicuramente il difensore Marc Senesi. Se ne parlava la scorsa estate, ma poi non se fece più nulla. Ieri è intervenuto a Radio Marte il suo agente Stefano Antonelli: “Non nego che il Napoli sia interessato al ragazzo e che il tutto non sia reciproco, però al momento non c’è nulla di concreto. Attendiamo chi sarà il nuovo allenatore e poi tra una settimana capiremo se ci siamo oppure no”. Senesi sarebbe una ventata di novità per una difesa che potrebbe cambiare del tutto. Certo gli addii di Maksimovic e Hysaj, mentre Koulibaly vorrà parlare con il club per capire le strategie del futuro. Sarà la volta buona tra il Napoli e il difensore del Feyenoord?

La Redazione