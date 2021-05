Rino Cesarano, giornalista: “Spalletti? Addetti ai lavori hanno garantito sulla sua esperienza tattica…”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Rino Cesarano, giornalista:

“Spalletti? La mancata qualificazione alla Champions gli toglie pressioni. Tantissimi addetti ai lavori hanno garantito sulla sua esperienza tattica. Una delle poche volte in cui ADL ha ascoltato gli altri, ha sbagliato. Così è stato per Gattuso. Su Spalletti, invece, pare essere convintissimo. Ha valutato anche l’aspetto caratteriale. Tantissimi addetti ai lavori, hanno garantito sulla sua esperienza tattica. Bisogna però valutare il contesto. E la conferenza stampa del presidente. Anche se le aspettative dei tifosi sono alte. Scudetto? Dipende dagli acquisti mirati che il Napoli farà. A me piacerebbe un centrocampista come Koopmeiners, al posto di Bakayoko. Hysaj? Potrebbe andare a Firenze. Rispetto allo Spalletti di Udine, lui è cambiato molto caratterialmente. Per via della morte del fratello. Credo che il Napoli gli faccia bene”.

Fonte: Radio Punto Nuovo