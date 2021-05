In attesa della finalissima di questo pomeriggio tra la Juventus Women e la Roma, per il secondo anno di fila, per lo scudetto Primavera, questa mattina si è giocata la finale terzo/quarto posto tra l’Inter e la Florentia. Le nerazzurre vanno in vantaggio con Fracaros, mentre il pari delle toscane pareggio di Stankovic. La lotteria dei calci di rigore è andata alla squadra milanese di De La Fuente.

La Redazione