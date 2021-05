PRIMAVERA FEMMINILE – Juventus-Roma 0-1, scudetto vinto dalle giallorosse

Questo pomeriggio, per il secondo anno di fila, la finale dello scudetto Primavera femminile, è stata giocata tra la Juventus e la Roma. Un anno fa vinse la Juventus per 2-1, quest’anno invece c’è stata la rivincita per le giallorosse. La rete decisiva delle ragazze di Fabio Melillo è stata realizzata al minuto 95 da Tarantino. Al triplice fischio, grande gioia per la Roma che si conferma squadra davvero mai doma ed ottiene la vittoria numero 33 di fila in stagione.

JUVENTUS-ROMA 0-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Soggiu, Giordano, Requirez, Giai, Caiazzo; D’Auria, Berti (32′ Schatzer); Talle, Beccari (90+4′ Arcangeli), Ippolito; Pfattner A disp.: Serafino, Nava, Ruggeri, Scirebbas, Moretti, Lepera, Verna

All. Silvia Piccini

ROMA (4-2-3-1): Ghioc; Zannini (70′ Bruni), Pacioni, Massimino, Vigliucci; Ferrara (70′ Massa), Boldrini; Corelli, Severini, Petrara; Tarantino A disp.: Maurilli, D’Alessio, Comodi, Bruni, Ridolfi, Massa, Silvi, Massimi, Montesi All. Fabio Melillo

Arbitro: Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto

Assistenti: Roberta Russo – Simona Cavallari

Ammonizioni: Corelli, Vigliucci, Ghioc.

La Redazione