Per il ruolo di terzino sinistro Spalletti ha chiesto un suo “pupillo”

Il Napoli e Spalletti, in tarda serata di ieri, è praticamente ufficiale, ci manca solo il twitter, ma quello è legato anche all’Inter, però è un’altra storia. Da oggi si può pensare al completare l’organico e rendere la squadra competitiva. Uno dei ruoli da rinforzare la difesa e si pensa ad un pupillo del mister di Certaldo. Si tratta di Danilo D’Ambrosio, classico jolly della difesa, può giocare al centro, a destra ma anche a sinistra. Con il club nerazzurro c’è già l’opzione per un’altra stagione, ma c’è una sorta di accordo, che se trova un club disposto a fargli un contratto migliore, lui potrà andare via. Il buon Danilo tra l’altro sarebbe ben concento di vestire la casacca azzurra, essendo nativo di Caivano, cresciuto nella Damiano Promotion di Carmine Tascone, perciò ci sarebbero le premesse per giocare nel Napoli. L’affare si potrebbe concludere con un contratto biennale, ora c’è da capire come impostare la trattativa e accordarsi con il suo agente, ovvero Vincenzo Pisacane, tra l’altro procuratore di Contini e di Insigne. I segnali sono positivi, visti i primi contatti andati anche bene, anche se non manca la concorrenza di Milan e Fiorentina.

La Redazione