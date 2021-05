Napoli-Spalletti, novità importante nell’accordo con il mister di Certaldo

In una conference-call durata 5 ore (dalle 18 alle ore 23,00), si è parlato soprattutto dei diritti d’immagine nel contratto. Alla fine, come riporta il Mattino, andranno quasi tutti a mister Luciano Spalletti, aspetto che certamente è raro negli accordi con De Laurentiis. Intesa di massima sul contratto da 100 pagine, si potrà formalizzare anche in maniera digitale. Il twitter del presidente? Arriverà quando sarà più opportuno per il patron del club azzurro, ma da ieri sera il tecnico di Certaldo sarà operativo sul mercato per rendere il Napoli davvero competitivo. Intesa sul contratto biennale e ingaggio suo 3 milioni a stagione

La Redazione