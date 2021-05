Napoli, arriva la scelta: i tifosi hanno una preoccupazione

I tifosi del Napoli accolgono con favore l’arrivo in panchina del tecnico toscano ma la preoccupazione dopo le stagioni con Ancelotti e Gattuso c’è come spiega Sonia: “De Laurentiis non ci riuscirà. Nei suoi contratti a pagina 487 è proprio previsto che tra 4 e 6 mesi lo deve massacrare in un post partita o sui giornali”. E non è la sola a pensarla così: “Ottimo acquisto per i partenopei ma anche un grosso rischio conoscendo il carattere birbantesco del tecnico che dovrà relazionarsi con quello del presidente”.

Il tecnico toscano ha ottenuto sempre risultati importanti in carriera anche se in Italia ha mancato l’appuntamento con una vittoria importante come lo scudetto: “Da quello che leggo la scelta di Spalletti non piace alla piazza, è una scelta impopolare. Quindi sicuramente una scelta giusta. Da quando ADL ha assecondato la piazza le cose sono andate male, ora finalmente è tornato a fare di testa sua”.

Fonte: sport/virgilio.it