Monga, direttore de Il Mattino: “Spalletti allenatore di prima fascia, ha sempre raggiunto ottimi risultati”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Federico Monga, direttore Il Mattino: “Spalletti? Mi sembra un allenatore che ha bisogno di rilanciarsi, così come il Napoli. E’ un allenatore dal carattere forte e il Napoli ne ha bisogno. Mi sembra una scelta azzeccata. Il carattere forte a volte può essere un limite con il presidente De Laurentiis. Spalletti è un allenatore di prima fascia che in 15 anni si è qualificato 12 volte per la Champions. Non siamo ai livelli di Klopp o Conte, ma è un ottimo mister. Spalletti è un allenatore che sa attirare l’attenzione, avendo ottimi risultati dalla squadra, lui è un genio del male. Mi auguro che porti il Napoli in Champions. Non escludo che il Napoli possa giocare per lo scudetto. Credo si debba mettere fino alla storia di chi si indebita vince. Da questo punto di vista bisogna cambiare. Donnarumma? Ci sono società che rispettano i bilanci e che non danno buonuscite d’oro. Il Fair Play finanziario è un bluff, così come la Superlega. I soldi vanno tutti ai procuratori. Mi auguro che il prossimo campionato abbia una regolarità nei bilanci. Io credo che se si vuole dare una possibilità ai tifosi di riappassionarsi, bisogna far sì che le squadre rispettino le regole. De Laurentiis è un grande imprenditore e non ha il braccino come molti dicono. Lui difende solo gli interessi del Napoli”.