M. De Giovanni: “Non ricordo Hysaj abbia mai fatto un cross. Gattuso? Non ci ha capito poco”

“

Io ancora non riesco a distrarmi. Sento parlare di acquisti, nuovi allenatori, ma io sono ancora a bordo campo dopo la gara.

Credo che i tifosi siano stati molto maltrattati, non meritavamo certi comportamenti e questo silenzio terribile. E ritengo gravissimo il fatto che la presentazione del nuovo allenatore avvenga a Roma. Perché non succede a Napoli?