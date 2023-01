Lo ribadisce con forza anche Evelina Christillin: «Superlega, la Juve rischia l’esclusione dalla Champions»

La vicenda Superlega «andrà valutata negli organi giudiziari competenti. Le tre squadre che non vogliono ritirarsi hanno già infranto gli articoli 49 e 51 della Uefa. Ceferin ha detto chiaramente che ora si andrà avanti con la parte sanzionatoria e quindi, certo, potrebbero teoricamente rimanere fuori, come no. Noi della Uefa andremo avanti», ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio della Fifa, riguardo la possibilità che Barcellona, Juventus e Real Madrid vengano escluse dalle coppe europee nella prossima stagione. Pochi giorni fa l’Uefa ha comunicato che si è conclusa l’indagine degli ispettori a carico del club italiano e dei due club spagnoli che non hanno fatto il passo indietro, rinunciando ufficialmente alla Superlega. Il rischio è di una forte sanzione pecuniaria o dell’esclusione dalla Champions 2021-2022: nel caso del campionato italiano, al posto della Juve andrebbe il Napoli, quinto classificato. Barcellona, Real e Juve hanno risposto con durezza all’Uefa ricordando che il tribunale amministrativo di Madrid ha già fatto una diffida ad adottare provvedimenti a carico dei club. In caso di sanzione – maxi multa o esclusione – potrebbe scattare il ricorso al Tas di Losanna. R. Ventre (Il Mattino)

