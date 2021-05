L’Inter non pare intenzionata a fare sconti a Spalletti, DeLa deve aspettare i termini

Ogni dettaglio è stato limato a tarda serata, le ultime postille sono state sistemate, i diritti di immagine Spalletti li ha tenuto quasi tutti per sé e tutte le cifre arrotondate, per eccesso o per difetto. L’accordo è totale, le oltre 100 pagine del contratto sono state lungamente riviste per ore, con l’ok di tutti i legali presenti. Non c’è bisogno che le parti adesso si incontrino materialmente per siglare l’accordo perché di fatto, tutto è già stato formalizzato e può avvenire anche in maniera digitale. Manca solo l’annuncio. Lo farà De Laurentiis, quando vorrà. Dunque Spalletti diventa il nono allenatore dell’era De Laurentiis con un biennale da quasi 3 milioni di euro, con opzione a favore del club azzurro per il terzo anno. Il brindisi è avvenuto a distanza, quasi a mezzanotte. Va definita la presentazione: l’Inter non pare intenzionata a fare sconti a Spalletti ma se De Laurentiis convincerà Marotta a dare il via libera potrebbe avvenire la prossima settimana. P. Taormina (Il Mattino)